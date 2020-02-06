عشرات من المهندسين الزراعيين يناهضون توزيع الأراضي الزراعية قبل اكتمال هيكلة وزارة الزراعة

نفذ العشرات من منسوبي تجمع الزراعيين السودانيين وتحالف اللجان التمهيدية النقابية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام الوزارة احتجاجاً على تخصيص أراضي زراعية بغرب أمدرمان 14 ضابطاً بالمعاش وتوزيع الأراضي الذي وصفه التجمع بالعشوائي لعدد من منسوبي النظام البائد، في وقت تسلم وزير الزراعة بولاية الخرطوم المذكرة التي قدمها التجمع، ورفع الزراعيون لافتات “نحن طلعنا اتوحدنا ضد الناس الباعوا أرضنا، باعوا الأرض والطين ديل تجار الدين”.

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وطالب تجمع الزراعيين وفقاً لصحيفة الجريدة، بالتحقيق العاجل في قضايا الفساد في الاراضي، وفي الأثناء شهدت الوقفة مواجهات بين المحتجين وأشخاص قاموا باعتراض المحتجين وتبادلوا معهم الاتهامات والملاسنات في محاولة لتفريق المحتجين، وردد المعترضون على الوقفة “ديل كيزان”، وسخروا منهم “قائلين اذا نفذتوا الوقفة يعني الاراضي ما بتتباع؟”.

وأوضح عضو اللجنة التمهيدية لنقابة المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة الولائية غسان عبد العزيز ان الوقفة بغرض ايقاف التوزيع العشوائي للاراضي الزراعية الى حين اكتمال هيكلة ادارة وزارة الزراعة الولائية، بجانب مراجعة قانون الاستثمار، واستنكر استمرار حكومة الولاية في توزيع الاراضي بصورة عشوائية، واتهم جهات مستفيدة من افشال الوقفة باللجوء الى حشد عدد من السماسرة الذين يقومون ببيع الاراضي الزراعية، وأردف: لدينا معلومات عن من قاموا باعتراض الوقفة منذ أمس الأول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)