وقفة احتجاجية لتجمع الاشخاص ذوي الاعاقة أمام مجلس الوزراء

التاريخ: 06-فبراير-2020
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نفذ تجمع الاشخاص ذوي الاعاقة وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الانتقالي أمس، احتجاجاً على ماوصفوه بمتاجرة رموز النظام السابق بقضاياهم، وسلم تجمع الأشخاص ذوي الاعاقة مذكرة لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وشدد في المذكرة التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها على ضرورة حل المجلس القومي للمعاقين الذي يتبع لرئاسة الجمهورية، وتمسك بحق المعاقين في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية بالبلاد عبر تمثيلهم في هياكل الحكومة بالمركز والولايات.
ودعا التجمع بحسب موقع صحيفة الجريدة، لاستبدال اسم المجلس القومي للمعاقين بتجمع الاشخاص ذوي الاعاقة، وجدد مطالبته بالعمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة، بجانب اعادة صياغة وهيكلة الاتحادات القديمة لذوي الاعاقة بجميع الولايات المختلفة، وتمثيل المرأة المعاقة في كافة المواقع المنصوص عليها، وطالبت المذكرة بتبعية الهيئة القومية للاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية لتجمع الاشخاص ذوي الاعاقة، وحثت كل القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير وبقية المكونات السياسية والمدنية بالتوقيع على ميثاق شرف يضمن التمثيل الفعال والقوي للتجمع، بجانب اشراكهم في صياغة دستور البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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