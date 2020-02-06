التاريخ: 06-فبراير-2020
7 مشاهدة
كشفت مصادر مطلعة عن تخصيص لجنة الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية أراضي زراعية لمدير جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد الفريق عبد المنعم سعد وتبلغ مساحتها 36 فدان زراعي بمطري أمبدة ورقمها 593، وشككت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها في وجود شبهة استغلال للنفوذ فضلاً عن ان اللجنة خفضت الرسوم لمدير التحصيل فضلاً عن أن السداد سيتم بالتقسيط.
وبحسب المستندات التي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منها فقد خصصت قطعة ثانية لشركة عمرو للانتاج الزراعي والحيواني مساحتها 350 فدان بمطري كليوات، وتساءلت المصادر لمن تتبع عمرو للانتاج الزراعي والحيواني، وهل لقيادات حكومة الولاية الحالية علاقة بها، ونوهت الى ان تخصيص الأراضي الزراعية لا يمنح لكل المواطنين وانما يتم عبر تقديم الطلبات لوزارة الزراعة، بالاضافة الى أهم شروطه أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب لتخصيص أراضي زراعية له لديه نشاط زراعي سابق، وأوضح مستند آخر تخصيص اللجنة عمار علي فقيري مدير فرع جهاز التحصيل بوزارة الزراعة قطعة أرض مساحتها 20 فدان بمطري أمبدة تحمل الرقم 597 وتم تخفيض الرسوم وتقسيطها له أيضاً وانتقدت المصادر تخصيص الأراضي له لأنه موظف تم تعيينه بالولاية الشمالية في 202م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شبهة فساد في تخصيص أراضي زراعية لمديري جهاز التحصيل وفرعه بوزارة الزراعة وشركة عمرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.