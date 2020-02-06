شبهة فساد في تخصيص أراضي زراعية لمديري جهاز التحصيل وفرعه بوزارة الزراعة وشركة عمرو

كشفت مصادر مطلعة عن تخصيص لجنة الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية أراضي زراعية لمدير جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد الفريق عبد المنعم سعد وتبلغ مساحتها 36 فدان زراعي بمطري أمبدة ورقمها 593، وشككت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها في وجود شبهة استغلال للنفوذ فضلاً عن ان اللجنة خفضت الرسوم لمدير التحصيل فضلاً عن أن السداد سيتم بالتقسيط.

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وبحسب المستندات التي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منها فقد خصصت قطعة ثانية لشركة عمرو للانتاج الزراعي والحيواني مساحتها 350 فدان بمطري كليوات، وتساءلت المصادر لمن تتبع عمرو للانتاج الزراعي والحيواني، وهل لقيادات حكومة الولاية الحالية علاقة بها، ونوهت الى ان تخصيص الأراضي الزراعية لا يمنح لكل المواطنين وانما يتم عبر تقديم الطلبات لوزارة الزراعة، بالاضافة الى أهم شروطه أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب لتخصيص أراضي زراعية له لديه نشاط زراعي سابق، وأوضح مستند آخر تخصيص اللجنة عمار علي فقيري مدير فرع جهاز التحصيل بوزارة الزراعة قطعة أرض مساحتها 20 فدان بمطري أمبدة تحمل الرقم 597 وتم تخفيض الرسوم وتقسيطها له أيضاً وانتقدت المصادر تخصيص الأراضي له لأنه موظف تم تعيينه بالولاية الشمالية في 202م.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)