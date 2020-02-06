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قانونيون يشرعون في مقاضاة البرهان لخرقه الوثيقة الدستورية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-فبراير-2020

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قانونيون يشرعون في مقاضاة البرهان لخرقه الوثيقة الدستورية

تقدمت مجموعة الاعتصام والاستشارات لنيابة الخرطوم شمال بطلب قيد دعوى جنائية في مواجهة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تحتالمواد 7و2  من قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958 والمواد 52 و69 من القانون الجنائي لسنة 1991.

 

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وبررت المجموعة طلبها لتقييد دعوى جنائية ضد البرهان بحسب عريضة بسبب لقائه برئيس الوزراء الاسرئيلي نتنياهو ولاعلان الاخير انه تم الاتفاق على بدء التعاون الوصول الى تطبيع كامل العلاقات فضلا عن اقرار البرهان امس الاول باللقاء. ونوهت مجموعة المحامين بحسب صحيفة الجريدة، الى ان الوثيقة الدستورية نصت على ان اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء ابتدر المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف ودور مجلس السيادة الذي يترأسه المتهم هو فقط التوقيع على الاتفاقيات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي لا غير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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