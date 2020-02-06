أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * البرهان: (فتحنا نفاجاً نحو العالم) * فيصل لـ(الصيحة): التطبيع مع إسرائيل خرق لموقف الشعب السوداني * الطيران المدني: لم نسمح بعبور الطيران الإسرائيلي حتى الآن * “تجمع المهنيين” يرفض مخرجات لقاء (البرهان – نتنياهو) * المعهد القومي: زيادة في إصابات السرطان بين الأطفال في الجزيرة * إغلاق طواريء مستشفى النو بعد اعتداء من ذوي مريض السوداني الدولية: * البرهان: اخطرتُ حمدوك * رئيس مجلس السيادة: اللقاء الثاني مع نتنياهو متروك للجهاز التنفيذي * لا نطمع في السلطة ولن نسمح بانقلاب يطيح بالديمقراطية * فيصل: ثلاثة جهات لديها الحق في التطبيع مع إسرائيل * مطالبة بالتحقيق في توقف خط النفط هجليج والكشف عن فريقين عمل للمهمة آخر لحظة: * التفاصيل الكاملة لحدث الساعة * البرهان: لقاء نتنياهو بمباركة حمدوك ومبادرة أمريكية * المخابز تنذر الحكومة وتخريب بمستشفى بأم درمان * مطالبة بإقالة المراجع العام Advertisements * تجهيزات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين * إستقالة مسؤول بالقصر بسبب لقاء البرهان نتنياهو الجريدة: * البرهان: أخطرت حمدوك ورئيس حزب كبير مع التطبيع * الشيوعي: تأييد الجيش للقاء عينتبي سيعيد البلاد إلى الانقلابات العسكرية * قانونيون يشرعون في مقاضاة البرهان لخرقه الوثيقة الدستورية* المجهر: * “البرهان” يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه “نتنياهو” * أخطرت “حمدوك” ولم تتوسط بيننا دولة ولا علاقة لـ”قوش” باللقاء * لم تتوسط بييننا دولة.. وقوى الحرية والتغيير موافقة على مخرجات اللقاء * الصحة: تكمل استعداداتها لاستقبال الطلاب السودانيين القادمين من الصين * ذوو مريض يحطمون مستشفى “النو” بعد وفاته أثناء عملية زائدة وهروب الطبيب الدار: * تفاصيل جديدة حول لقاء البرهان بالرئيس الإسرائيلي * اللقاء مع نتنياهو لمصلحة الأوضاع الاقتصادية وهو بعلم (حمدوك) * تخريب مستشفى “النو” بعد وفاة مواطن في عملية جراحية * دكتور بلدو: أنا لم ادعو للمثلية وقبول شيء يرفضه العقل والدين * حالة اشتباه بكورونا بمستشفى بحري تثير الرعب ووزارة الصحة توضح * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحان الرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.