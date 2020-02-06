إفشال مخطط تهريب وقود مدعوم وشاحنات محملة بالذرة إلى دولة مجاورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أحبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا محاولة تهريب وقود وذرة وألواح خشب ومواد غذائية وذلك في إطار عمليات قوات المكافحة في محاربة التهريب، وبعد الرصد والمتابعة ضبطت في الساعات الأولى من اليوم الاربعاء تانكر وقود مدعوم سعة عشرة آلاف جالون يعمل على تفريغ الوقود في جركانات محملة على عربات بكاسي بمنطقة “درة شاي”

محلية غرب كسلا.

وفي إطار عمليات الاطواف وتمشيط المناطق الحدودية تمكنت القوات من ضبط (4) شاحنات تحتوي على (1575) جوال ذُرة بمنطقة “مديسيس” جنوبي كسلا وضبط لوري يحمل (10) طن خام حديد والمونيوم وعربة بوكس تحمل (100) لوح خشب و(27) برميل وقود إضافة إلى (100) كرتونه لبن بدرة.

وترحم العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب كسلا حسب “المكتب الصحفي للشرطة” على أرواح شهداء مكافحة التهريب كسلا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين موضحا أن قوات مكافحة التهريب كسلا لا تدخر جهدا في ضبط كافة حالات التهريب للسلع المدعومة وحماية الحدود الشرقية للبلاد من كافة المهددات الأمنية، ومنع تهريب الوقود والسلع المدعومة التي تكون خصما على خدمة ورفاهية المواطن السوداني.