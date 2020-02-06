وزارة المالية تدعو للاستفادة من السجل المدني في عملية الدعم الاقتصادي المباشر للمواطنين

الخليج 365 : دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الاستفادة من مشروع السجل المدني لتنفيذ عملية الدعم الاقتصادي المباشر للمواطنين، واكدت أن تكملة مشروع السجل المدني تمثل أولوية هامة للدولة وان الوزارة ستنفذ الجزء الخاص بالمعلومات والتقنية، وذلك خلال اجتماع اليوم الاربعاء بوزارة الداخلية ضم الفريق شرطة (حقوقي) الطريفي ادريس دفع الله وزير الداخلية ود. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والفريق اول شرطة (حقوقي) عادل محمد احمد بشاير مدير عام قوات الشرطة، وناقش الاجتماع مشروع السجل المدني وتذليل كافة العقبات الفنية واللوجستية للاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني فى بناء عماد الدولة.

ويفيد(المكتب الصحفى للشرطة) ان وزير المالية والاقتصاد الوطني أشاد بدور وزارة الداخلية وتحملها أهم تحديات الفترة الانتقالية. المادة السابقة مواجهات من العيار الثقيل في ربع نهائي أبطال أفريقيا المقالة القادمة مسيرة شعبية حاشدة في تونس تنديدا بصفقة القرن… ومطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل

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