الدفاعات الجوية السورية تتصدى بحزم لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدت الدفاعات الجوية السورية لمجموعة من الأهداف المعادية على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية، دمشق.

وقال مصدر أمني لـ “سبوتنيك”، فجر اليوم، الخميس، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدد من الصواريخ مصدرها إسرائيل.

وأوضح المصدر أن الصواريخ حاولت استهداف محيط العاصمة، دمشق، من الجهة الجنوبية الغربية، مؤكدا أن العدوان لا يزال مستمرا حتى الآن.

وأكد المصدر الأمني لـ”سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة رابعة من الصواريخ الإسرائيلية في هذه الأثناء، وهي الصواريخ التي تم إطلاقها من أراضي الجولان السوري المحتل باتجاه غرب وجنوب العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة “سانا”، فجر اليوم، الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية.

وأشار مراسل “سبوتنيك” إلى أن الصواريخ التي استهدفت محيط العاصمة دمشق، أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء الجولان السوري المحتل، في وقت تم التصدي لخمسة منها، حتى الآن، في سماء دمشق فيما تصدت دفاعات المنطقة الجنوبية لصواريخ أخرى.

وأوضح أن الهدوء يعود إلى أجواء دمشق بشكل تام مع توقف موجات العدوان الإسرائيلي.

فيما أكدت وكالة “سانا”، أن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع، وبأن المضادات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.