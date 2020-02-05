"جوتيريش" يعرب لرئيس "السيادة" عن تقديره لمواقف الخرطوم

الأربعاء 5 فبراير 2020

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، عبر فيها عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة، الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام، التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس 2018.



وأوضح جوتيريش، في رسالته، أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا، في مجالات حفظ السلام منذ تدشينها، مضيفا أن 152 دولة ومنظمة، صادقت على إعلان المبادرة الخاص بالالتزامات والأهداف المشتركة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم.

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وأكد المسؤول الأممي، أن الالتزام بذلك، أحدث تحسنا واضحا وتقدما ملموسا في المجالات، التي تغطيها المبادرة، خاصة في مجالات تمكين المرأة والحلول السياسية، وأجندة السلام والأمن، والتقدم في عملية السلام المستدام، وتقوية الشراكة مع الدول الأعضاء، ومعايير السلوك والانضباط الرفيع.

وتابع جوتيريش قائلا: "إن قضية السلام المستدام تظل قضية مركزية مع الشركاء لتبرهن عن قدرتنا لدعم العمليات السياسية".

ونوه بنجاح المبادرة، من خلال الالتزام بتوقيع السلام في أفريقيا الوسطى عبر الشراكة مع الاتحاد الأفريقي، التي أثمرت عن اتفاق سلام بين مختلف الفصائل مازال قائما، وأن قوات حفظ السلام في دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى عملها قامت بأعمال تنمية، وإخلاء المدنيين من مناطق النزاع.