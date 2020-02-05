شاهد: القيادي بالحرية والتغيير ( الأصم ) في قبضة شرطة المرور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقيادي بالحرية والتغيير (محمد ناجي الأصم)، وهو في قبضة شرطة المرور بشارع عبيد ختم ظهر الأربعاء، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365). وأظهرت الصورة توقيف المرور ل ( الأصم) لتحرير مخالفة (تظليل) بدون ترخيص، كما ذكر مرتادو مواقع التواصل. Advertisements وتنفذ دائرة مرور ولاية الخرطوم حملات ضبط مروري هذه الأيام بشوارع الخرطوم، تشمل المركبات المظللة والتي لاتحمل لوحات وغيرها، كما تشمل الحملة المركبات المخالفة بالوقوف الخاطئ في الطرقات الرئيسية والشوارع الفرعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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