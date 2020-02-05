الخارجية تشيد بمواقف مصر الداعمة للخرطوم.. ماذا قالت؟

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الأربعاء 5 فبراير 2020
أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمرالدين اليوم ، الأربعاء ، بعمق العلاقات التى تربط بين بلاده ومصر ومواقف القاهرة الداعمة للخرطوم، وأكد الوزير السودانى ، خلال لقائه اليوم مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى ، تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين السودان ومصر والاهتمام بالمشاريع الإستراتيجية المشتركة..متعهدا بالعمل خلال الفترة المقبلة على استثمار كافة الفرص المتاحة لمنفعة شعبى البلدين.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمضى بها قدماً كما استعرضا جهود مصر فى الوقوف مع السودان فى المرحلة الانتقالية.
ومن جهته .. قدم السفير حسام عيسى التهنئة لوزير الدولة السودانى على تسلمه مهام عمله وتمنى له التوفيق.
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