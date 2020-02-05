السودان ويونسكو يوقعان اتفاقية تعاون في مجال التعليم

الأربعاء 5 فبراير 2020

وقع السودان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني بولايات شرق السودان، تستهدف تمديد خطة عمل تنفيذ مشروع الترويج لأهمية التعليم والتدريب المهني بين الشباب السوداني.



وحضر وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، ومساعد الأمين العام لليونسكو لقطاع الإعلام والاتصال معز شقشوق، مراسم التوقيع، فيما وقع عن الجانب السوداني رشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، ومن جانب منظمة اليونسكو مدير المكتب بالخرطوم بافل كروبكن.

وثمن رشيد سعيد جهود المنظمة في السودان، موضحا أن السودان في حاجة إلى التعاون مع المنظمة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وعدد من البرامج الطموحة الأخرى.

وأضاف أن الاتفاقية واحدة من أشكال التعاون مع اليونسكو، وتتميز بالترويج للتدريب المهني وسط الفتيات لتعزيز دور المرأة كأحد أولويات الحكومة الانتقالية، فضلا عن الدفع بالعمل بالمشاريع التنموية في شرق السودان، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا أكبر مع اليونسكو.