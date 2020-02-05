مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادى يقدم استقالته

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الأربعاء 5 فبراير 2020
أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادى فى السودان قدم استقالته احتجاجاً على لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
كان رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أوغندا.
وقال البرهان فى بيان صحفى نشره المكتب الاعلامى للمجلس السيادى السودانى إن اللقاء يعد خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطنى السودانى، وتحقيق المصالح العليا للشعب السودانى.
وأكد البرهان على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكدا على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية .
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