عاجل.. قرار مفاجئ من الترجي التونسي بشأن قرعة دوري أبطال إفريقيا

الخليج 365 : قرر مسئولو نادي الترجي التونسي عدم حضور قرعة لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى .وأكدت العديد من الصحف التونسية أن مسئولى الترجي قرروا عدم السفر إلى القاهرة وعدم حضور قرعة الدور ربع النهائى من منافسات الشامبيونزليج،ويأتى عدم حضور الترجي التونسي لمنافسات قرعة دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالى خلال السنوات الماضية ، وأكد مسئولو الترجي للصحف التونسية أن عدم حضور قرعة الدور ربع النهائى من منافسات البطولة الإفريقية أصبح أمرا معتادا ” بشري سارة ” للفريق التونسي خاصة إنه توج باللقب فى العاميين الماضيين . المادة السابقة في الفاشر ومروي.. فوزان في الدوري الممتاز اليوم الأربعاء

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