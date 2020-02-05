في الفاشر ومروي.. فوزان في الدوري الممتاز اليوم الأربعاء

الخليج 365 : فاز أهلي مروي اليوم على ضيفه حي العرب بورتسودان بهدفٍ وحيد أحرزه اللاعب شرف أبو روف وبالنتيجة رفع اهلي مروي رصيده إلى”20″ نقطة، فيما بقي حي العرب بورتسودان في”27″ نقطة. وفي ذات الجولة اليوم الأربعاء تمكّن المريخ الفاشر من الانتصار على الرابطة كوستي بهدفٍ دون مقابل.

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