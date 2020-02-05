إتحاد الكرة السوداني يتعاقد مع فيلود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقّع اتحاد كرة القدم السوداني اليوم”الأربعاء” عقدًا مع الفرنسي هويبر فيلود لتدريب المنتخب لمدة عامين في المرحلة المقبلة.

فيما تمّ تعيين الجزائري منير لوحباب مدربًا للمنتخبات السنية، وآيت عبد الملك محاضرًا في اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم السوداني.

ويأتي تعيين الفرنسي فيلود خلفًا للمدرب الكرواتي لوغاريتش بعد نهاية عقده مع”صقور الجديان”.