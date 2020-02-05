خبير إقتصادي يستبعد إعفاء ديون السودان في حال التطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استبعد الدكتور محمد شيخون الخبير في الشؤون الاقتصادية دعم السودان واعفاءه من الديون في حالة التطبيع مع إسرائيل وقال إنها وجبة قديمة اعيد تغليفها.

وقال إن استراتيجية اسرائيل في إفريقيا بعيدة المدى وهي تهتم بتطبيع العلاقات مع دول جنوب الصحراء وتسعى إلى اضعاف الدول العربية والتخطط للسيطرة على مياه النيل وإضعاف مصر وتقسيم السودان.

واستبعد في تصريح لوكالة الانباء (سونا) حدوث تطبيع كامل بين السودان وإسرائيل إلى مستوى التبادل الدبلوماسي مؤكدًا على موقف الشعب السوداني وحساسيته تجاه العلاقات مع إسرائيل ووصفها بأنها مهمة غير سهلة.

والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بيوغندا الأثنين ، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الأستاذ فيصل محمد صالح عدم إخطار مجلس الوزراء بذلك.