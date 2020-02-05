شيخة قطرية أثارت جنون أمير سعودي وأفقدته صوابه:”نعم قتلنا خاشقجي وقطعناه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت الشيخة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر توجيهها سؤالا له عن مصير جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتاله النظام غدرا في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وكانت الشيخة القطرية كتبت قبل أيام متحدية “بن مساعد” في تغريدة لها رصدتها (وطن):”أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي! وموضوع بيزوز نشرته جريدة الغارديان البريطانية والموضوع الآن تحقق فية FBI أما المعتقلين!”

يابنت جاسم موضوع خاشقجي في القضاء وأبناؤء أولياء الدم أعلنوا عن ثقتهم بقضاء بلادهم وقالوا هذا من أمريكا عبر قنواتها.. وموضوع بيزوز فالحقيقة وضحت أنه لم يحدث اختراق وحتى الواشنطون بوست أصبحت تقول ( قد لا يكون) .. أما من اعتقل فهم من كنت تدعمونهم لتنفيذ الأجندة الحمدية في بلادنا

يا بن مساعد لو أن بن سلمان ما أرتكب حماقة أغتيال خاشقجي وتجسسه على هاتف جيف بيزوز وأعتقاله العلماء والمثقفين والحقوقيين لما أمسكت علية الجزيرة كل هذه الأخطاء وصدحت بها ومؤكد أن حصار قطر جعل الجزيرة ترفض الظلم على البلد الذي تنطلق أقمارها من أراضية

وتابعت:”ترى الكذب عيب والتضليل على الناس ليست شطارة والدليل هل كان عصام الزامل ود وليد فتيحي مثلا عملاء لقطر!!الصدق زين”

السؤال الذي أثار جنون الأمير السعودي وأفقده صوابه ليرد:”يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات..الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا”

يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات..الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت ان الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي..أما ردك عن المعتقلين فباستثناءك ل2 تؤكدين أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك

وتابع مبررا الجريمة البشعة:”وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت ان الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي..أما ردك عن المعتقلين فباستثناءك ل2 تؤكدين أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك”