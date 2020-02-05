وصول ثلاثة آلاف وحدة اجلاس من الامارات لولاية النيل الازرق

أعلن المدير العام المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالنيل الازرق الأستاذ يوسف إسحاق عن وصول ٣ آلاف و٨٠٠ من وحدة الإجلاس مقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، الى جانب الدعم المقدم من ديوان الزكاة بالولاية والبالغ (5) آلاف وحدة اجلاس سيتم توزيعها على جميع المدارس حسب الحاجة.

و أوضح الأستاذ يوسف في تصريح (لسونا) أن الفجوة والنقص بالولاية في الكراسي بلغ ٤ آلاف و٤٤ وحدة ، و في الإدراج ٥ آلاف و١٦٨وحدة ، مؤكدا أنه بوصول هذه الوحدات من دولة الامارات وديوان الزكاة سيتم سد النقص على مستوى الولاية.

وفي السياق ذاته رأس المدير العام لوزارة التربية والتوجيه المكلف بمكتبه اجتماع توزيع الإجلاس للولاية ، حيث بحث السبل الكفيلة لإنجاح برنامج التوزيع بالتعاون مع اللجنة العليا المكونة من قبل والي النيل الأزرق ، حيث يتم توزيع الاجلاس على المدارس بالمحليات السبع حسب الحاجة، و ترحيل الإجلاس للمدارس الخارجية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)