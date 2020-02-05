تدشين حملة دولية لسرطان الثدي تشمل السودان

استكملت هيئة المرأة العربية التحضيرات الأخيرة لأنطلاق أكبر حملة دولية من اجل العمل على نشر مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الدول الأقل نمواً والتي تعاني من هشاشة النظم الصحية فيها ونقص الخدمات الطبية والتوعوية بتداعيات اهمال الكشف المبكر على النساء في تلك الدول والتي يأتي السودان من ضمنها.

وقالت الدكتورة رسل النعيمي المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية ان الأجتماع الذي ترأسه محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية ناقش كل التحضيرات ذات الصلة بترتيبات هذه الحملة الكبرى ومن بين تلك المبادرات تقديم الإعلامية فاديا الطويل برنامج توعوي واعلامي عن مخاطر تلكوء النساء في القيام باجراء الكشف المبكر واستضافة حالات مرضية على إحدى القنوات المعروفة بما يسهم في الدفع بزيادة الاهتمام وتقديم رعاية افضل من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضافت د. النعيمي بحسب سونا أن الحملة التي ستنطلق في الثاني والعشرين من فبراير الحالي ستشهد مشاركة مشاهير الفن والثقافة والإبداع في الوطن العربي في إبراز الغايات النبيلة والإنسانية لها بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيون منها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات إعلامية بارزة وجمعيات دولية ومنظمات نسائية في العالم

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وستشهد تنظيم فعاليات إعلامية مصاحبة وتقديم أفلام ومواد توعية في عدد من الدول العربية والأفريقية لزيادة الوعي والوقاية من هذا مرض السرطان الفتاك.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تستهدف في عامها الأول إنشاء وتجهيز وإدارة خمسة مراكز للكشف المبكر عن سرطان الثدي في كلا من السودان وجزر القمر وغينيا والنيجر والسنغال.

الخرطوم ( كو ش نيوز)