وصف الدكتور علي بلدوا الذين قاموا بانتقاد حديثه الذي ادلى به عن المثليين بان نفوسهم دنيئة وقميئة موضح بانهم قاموا بتحوير حديثه حيث قال :(ناس بعتبروا من الاشخاص الما عندهم اي وعي واستنارة ولاغراض في نفوسهم الدنيئة والقمئة بحاولوا يحوروا المواضيع بصور مختلفة).
وتقدم بلدوا بالاعتذار لكل من فهم حديثه فهما خاطئا ولم يستوعبه قائلاك(كلامي داك الأكل معاهو جنبة أو جبت كثافتو أوفهنا غلط او فهموهو غلط أو الحاجة دي ما استوعبها قام زعل وجاهو حرقان وجاهو صداع وجاهو وجع ضهر بنقول ليه حن متأسفين بس انت فهمتنا غلط بس نحن البينا عامرة وزي ما كنا أول).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:بلدو يعتذر عن حديث المثليين ويقول:(كلامي داك الأكل معاهو جنبة ..بنقول ليه متأسفين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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