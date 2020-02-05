التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة قامت بروفيسور انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالى والبحث بتشكيل لجنة فنية مختصة بحسب سونا تقوم بإعداد الفصول الالكترونية المباشرة برئاسة دكتور عصام الدين إدريس كمبتور وعدد من المختصين والفنيين وإدارات الوزارة والتي تتمثل مهامها في التوصية بالشبكات والمعينات المطلوبة للتعليم الالكتروني وتحديد منصات المحاضرات المباشرة وغرف الاستقبال ومطلوباتها. Advertisements ويأتي ذلك في اطار ايلاء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدريس وسد النقص في الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات السودانية. وتعمل اللجنة على وضع تصور هجين لتقديم خدمات الفصول الالكترونية (المحاضرات) المباشرة والتي تشتمل على مكونات التدريس ( التمارين والمحاضرات والامتحانات)، ووضع جدول لتقديم الامتحانات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مبادرات الأساتذة بالخارج لتقديم الفصول المباشرة. وأكدت الوزارة أن هناك برامج وخطط كثيرة تقوم بإعدادها بغرض سد النقص وتسهيل عملية التدريس للطلاب والطالبات بالجامعات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة فنية لإعداد فصول الكترونية بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.