بالفيديو:الفنانة انصاف فتحي تغلق الباب أمام جهاز الأمن في طريقها الى دارفور

طالبت الفنانة انصاف فتحي الذين يتهمونها ويروجون الى انها كانت من ضمن عناصر جهاز الامن -طالبتهم بالدليل الذي يؤكد حديثهم حيث قالت في معرض تعليقها على الحديث الذي راج مؤخرا عن ذلك:(العندو دليل انو انا في جهاز الامن يجي يقولو لي).
وأكدت انصاف فتحى من خلال بث مباشر لها في مدينة بارا وهي في طريقها الى دارفور -أكدت بانها قد أوصدت الباب والحديث عن هذا الموضع ولن تناقشه مرة اخرى موضحة بانها قد تجاوزته ولن تعره اي اهتمام بعد ذلك قائلة:(الموضوع دا انا ما حاشتغل كتير وأنا وضحت مرة وحدة ولكن تاني ما حاوضح لي زول).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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