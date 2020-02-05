مسؤول بالسيادي (يستقيل) احتجاجاً على (التطبيع)

تقدم مدير إدارة السياسة الخارجية بمجلس السيادة الانتقالي، رشاد فراج الطيب السراج، باستقالته من المنصب، احتجاجاً على لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقال رشاد، في خطاب استقالته التي دفع بها للأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وأطلعت عليه صحيفة (مصادر)، إن أمانة التكليف تقتضي أن أقدم استقالتي قبل أن أرى أعلام الكيان الصهيوني ترفرف على سارية القصر الذي قتل فيه غردون من قبل المجاهدين من أبناء السودان الأحرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)