منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن “عقاقير كورونا”

في خبر قد يمثل صدمة لكثيرين حول العالم، قللت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير “مبتكرة” يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقاراً فعالاً لعلاج الفيروس، كما أفادت تقارير إعلامية أن باحثين حققوا “تقدماً كبيرا” في ابتكار لقاح.

وتعليقاً على هذه الأنباء قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)”.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، ويقول خبراء إن خصائصه لم تتضح بعد، بما في ذلك معدل الوفيات الناجمة عنه وطرق انتقاله.

وبحسب اسكاي نيوز ، كانت لجنة الصحة الوطنية بالصين قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.

وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)