(الفاو) تكذب تقرير عن (تجويع الشعب السوداني)

نفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة إلى الامم المتحدة (الفاو)، أنها لم ترد في تقاريرها، أن رفع الدعم عن القمح والوقود سيؤدي إلى تجويع ثلث الشعب السوداني، وحرمانهم من الغذاء.

وذكرت إحدى الصحف الإلكترونية، بحسب صحيفة مصادر إن منظمة “الفاو”، قالت إن الإزمة الاقتصادية تؤثر في السودان على الظروف المعيشية، وتدفع أعداداً أكبر من الأشخاص إلى الفقر، وهو ما كذبت المنظمة نسبته إليها، في توضيح مقتضب تلقت (مصادر) نسخة منه.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن حوالي 9.3 مليون شخص – واحد من كل أربعة أشخاص في السودان – سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في العام 2020م.

وحذر تقرير سابق، من ارتفاع أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محلياً في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار القمح المستورد أكثر.

وذكر التقرير، أن ضعف العملة إلى جانب نقصها أدى إلى تقييد قدرة البلاد على استيراد المواد الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك دقيق القمح والوقود، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وفقًا لنشرة رصد وتحليل أسعار الأغذية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)