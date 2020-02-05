فيلود : أتمنى قيادة السودان لنهائيات أمم أفريقيا 2021

أكد الفرنسي هويبر فيلود، مدرب المنتخب السوداني الجديد، رغبته في قيادة صقور الجديان لنهائيات أمم إفريقيا 2021م.

وأبرم الاتحاد العام لكرة القدم، اليوم “الأربعاء”، بقاعة الصداقة في الخرطوم، عقداً مع الفرنسي فيلود لتدريب المنتخب الوطني لمدة سنتين.

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وأعرب فيلود، في تصريحاتٍ صحفية بحسب صحيفة مصادر بعد توقيعه العقد، عن سعادته بتدريب منتخب السودان في المرحلة المقبلة، مؤكّدًا أنّه يعرف الكثير من المعلومات عنه، وتابع :”أتمنى أنّ أقدّم هدية في النهاية للشعب السوداني”.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث، متساوياً مع جنوب إفريقيا (3) نقاط، ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا المتصدرة بـ(6) نقاط، وساوتومي بدون رصيد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)