الجيش يؤيد نتائج لقاء البرهان ونتنياهو

التاريخ: 05-فبراير-2020
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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد ركن د. عامر محمد الحسن، بحسب (مصادر) أن اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم “الأربعاء”، أمن على نتائج زيارة القائد العام ليوغندا ومخرجاتها، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان.
وقُوبل لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم “الإثنين” بردود أفعال متباينة، من بينها رفض قوى الحرية والتغيير وأحزاب أخرى للخطوة، في وقت أيدتها جهات وأفراد من الشعب السوداني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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