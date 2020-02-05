السفارة السودانية ببكين تنفي إصابة طلاب بـ(كورونا)

أعلنت السفارة السودانية ببكين، بحسب صحيفة مصادر عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا وسط الجالية بالصين، وأكدت سعيها لتنفيذ عملية إجلاء عاجلة للطلاب السودانيين بأوهان، في أقرب وقت ممكن تبعاً لسير الإجراءات.

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن إصابة أربعة طلاب سودانيين بفيروس كورونا، وهو ما نفته السفارة بالصين، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والدقة، وأكدت أن كل السودانيين بخير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)