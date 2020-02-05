"‏البرهان": لقاء نيتناهو يسهم في ادماج السودان في المجتمع الدولي

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الأربعاء 5 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، أن اللقاء برئيس الوزراء الاسرائيلي، بينامين نتنياهو، جرى بدون أي مطالب أو شروط ، متوقعا ازالة اسم السودان من قائمة الأرهاب قريبا.
وقال أن السودان يتعرض لحصار خانقـ وكان لابد من ايجاد مفاتيح للخروج من الاوضاع الراهنة، بما يحقق الامن الوطني الشامل.
وأضاف لقاء مع نتنياهو سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي، وسنوقف التفاهمات مع اسرائيل اذا لم تؤتي ثمارها.
وأكد ان السودان يعمل من أجل مصالحه دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية.
وقال اتفقنا على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل
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