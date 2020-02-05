البرهان يكشف عن الدولة التي رتبت لقاء نتنياهو

الأربعاء 5 فبراير 2020 كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن الدولة التي رتبت لقاءه برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية عنتيبي.

وقال البرهان إن لقاءه مع نتنياهو جاء بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "لم نناقش خطة السلام الأميركية مع نتنياهو أو الموضوع الفلسطيني". وأكد البرهان أن اللقاء مع نتنياهو "سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي".

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