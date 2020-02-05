رئيس مجلس السيادة يكشف سبب لقائه نتنياهو في أوغندا

الأربعاء 5 فبراير 2020 قال رئيس المجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن لقاءه مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان بهدف لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وتوقع البرهان في مؤتمر صحفي أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات التي تمت مع نتنياهو قريبا. وأضاف البرهان أن اللقاء مع نتنياهو انعقد بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements وذكر أن نظره الدول عن السودان تغيرت عقب انعقاد هذا اللقاء. وتابع أنه أخطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الذهاب للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان البرهان قد التقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في اوغندا مما تسبب في إثارة الجدل داخل السودان .

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