البرهان يستعرض نتائج زيارته إلى أوغندا مع القوات المسلحة

الأربعاء 5 فبراير 2020 عقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، لقاء بالقيادة العامة، مع قادة القوات المسلحة.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن اللقاء استعرض نتائج زيارة القائد العام لأوغندا، مؤكدا على مخرجاتها بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وأمنها الوطني.

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