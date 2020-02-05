الخارجية الروسية: تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطوات واشنطن النووية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التصدي لخطوات واشنطن الخطرة في المجال النووي، منوها إلى أن الكل سيكون خاسراً إذا وقعت حرب نووية.

وقال ريابكوف للصحفيين، معلقا على نشر الولايات المتحدة قذائف نووية على متن غواصاتها: “في هذا الصدد يصبح ملحاً أكثر اقتراحنا حول التأكيد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالمعادلة المعروفة، بأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الحرب النووية، وأنه لا ينبغي السماح باندلاعها أبداً”، منوهاً إلى أن موسكو قدمت لواشنطن اقتراحا في عام 2018 بمنع وقوع هذه الحرب.

وتابع: “حتى الآن لم يصلنا رد. إن مجمل ما يحدث يجعلنا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لمحاولة كبح مزيد من الانجراف الأمريكي في اتجاه خطير، وانزلاق واشنطن نحو التخطيط لسيناريوهات كارثية غير مقبولة على الإطلاق”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في الـ22 من يونيو 2019، أن الولايات المتحدة تعود إلى مقاربات في التخطيط النووي إلى ما قبل 60 عاما مضت، عندما بدت “الحرب النووية المحدودة” مقبولة بالنسبة لهم.

ويرتبط التعليق، الذي نشرته الخارجية الروسية، بما ظهر في وسائل الإعلام نقلا عن تصريحات لنائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا، والذي كما أشارت وزارة الخارجية حاول تبرير خطط لتزويد الصواريخ الباليستية الموجودة على متن غواصات “ترايدنت” برؤوس نووية منخفضة الطاقة بوجود”تهديد أسطوري” لضربة نووية روسية على أراضي الولايات المتحدة.

سبوتنيك