بوتين: نعتزم تعزيز التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الصفقة النووية الإيرانية ضرورية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين خلال استلام أوراق اعتماد السفراء الأجانب لدى روسيا: “ستواصل روسيا بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني. نحن نعتبر هذا الاتفاق الدولي ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاستقرار العالمي والإقليمي”، مشيراً إلى أن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: “نعتزم تعزيز التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب الدولي، وتنسيق الخطوات في إطار صيغة أستانا، وتعزيز التسوية في سوريا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت اليوم أن روسيا تدعو إلى وضع فكرة إطلاق آلية حل النزاعات جانبا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والتركيز على الحفاظ على الصفقة.

وقالت الوزارة في بيان: “لضمان سلامة خطة العمل الشاملة، يلزم التنفيذ الصارم للالتزامات من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك “الترويكا” الأوروبية. يتوجب عليهم زيادة الجهود بشكل كبير في هذا الاتجاه”.

وشدد البيان “أن روسيا ملتزمة دائمًا بتنفيذ الخطة الشاملة، وتلتزم بحزم. نحث جميع المشاركين على وضع فكرة آلية تسوية المنازعات والتركيز على الشيء الرئيسي المتمثل بتهيئة بيئة وشروط مسبقة من أجل البدء في الحفاظ على خطة العمل الشاملة”، لأن ” نقطة اللاعودة ” لم تأت بعد”.