المرشد الإيراني: “صفقة القرن” ستموت قبل أن يموت ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن “صفقة القرن” سوف تموت قبل موت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل حساب خامنئي على “تويتر”، قوله، خلال استقبال محتفلين بالذكرى 41 لانتصار الثورة الإسلامية، إن “المشروع الأمريكي المتمثل بصفقة القرن سوف يموت قبل موت ترامب”.

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