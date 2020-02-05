شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعتزم نشر منظومة صواريخ “حصار إيه” على الحود السورية على خلفية التطورات الأخيرة في ريف إدلب السورية.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان: “سيتم نصب منظومة صواريخ (حصار إيه) على الحدود السورية”.

وحول عدم تزويد تركيا بمقاتلات “F35″، قال أردوغان: “سنقدم أفضل إجابة لأولئك الذين يهددون تركيا، لا سمح الله، برفض تزويدها بمقاتلات “F35″ من خلال إنتاج مقاتلاتهم الخاصة، سوف نقدم مقاتلة محلية الصنع بالكامل في عام 2023”.

وكان أردوغان أعلن في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على الجنود الأتراك في إدلب سيكون بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا.

قال أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” إن “الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة لتركيا في سوريا”.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، أكد أردوغان أن “قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا في إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما قضت الضرورة”.

ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا، اليوم، للرد على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخول القوات التركية إلى شمال حلب بموجب اتفاق “أضنة”.

ونقلت الوكالة السورية “سانا” عن مصدر، قوله إن “سوريا تؤكد أن اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات الاتفاق التصرف بشكل منفرد”.