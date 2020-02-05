الطاقة: نعمل على مدار الدقيقة لإصلاح عطل أنبوب النفط الناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين، عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب عطل خط البترول المعطل بولاية شمال كردفان وأكد على أن وزارته لم تحدد الأسباب الحقيقية للعطل حتى الآن وأنها تعمل على مدار الدقيقة لإصلاح العطل وأقر الوكيل في حوار مع (اليوم التالي) ينشر بالداخل) على أن الصورة في توفير المواد البترولية ليست وردية ولكنها في ذات الوقت ليست صورة سوداء كما يتخيل المواطنون وقطع سليمان بأن خط الأنبوب يعمل وليس متوقفاً تماماً كما يشيع البعض معلناً على أن فرق الإصلاح تعمل على مدار الساعة لمعالجة العطل الذي توقع إصلاحه في أي وقت.

ووجه سليمان رسالة للمواطن السوداني بتحمل مسؤوليته وعدم التعامل مع المواد البترولية كأنه في حالة حرب وعدم الإذعان لحالة الهلع التي تتحكم في استهلاك المواد البترولية ووصف ما حدث في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية بالدمار الكامل والمتعمد لافتاً إلى أن النظام السابق دمر التوليد الحراري لفتح الأبواب للتوليد الخاص وأوضح أن وزارته تعمل حتى يشهد الصيف المقبل أقل قدر من القطوعات الكهربائية مبدياً أمله في أن يكون صيف العام 2022 بدون قطوعات.

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