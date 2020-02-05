اديب يخضع لفحوصات طبية بطوارىء مستشفى (إمبريال)

شهاب محمد - الخرطوم - السوودان اليوم: خضع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الأستاذ نبيل أديب لفحوصات طبية بطوارىء مستشفى (إمبريال) في الخرطوم. وذلك إثر وعكة صحية ألمت به، وتم تزويد أديب بأجهزة لقياس الضغط مع طلب الأطباء عدد من التحاليل له. وقالت مصادر موثوقة لـ(الانتباهة أون لاين) أن أديب غادر المستشفى بعد الإطمئنان على صحته والسيطرة على قياس الضغط المرتفع.

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