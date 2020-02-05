غرّمه (100) ألف دولار نصفها مع وقف التنفيذ (كاف) يحرم الهلال من جمهوره أربع مُباريات قارية

في أعقاب الأحداث المُتعلِّقة بمباراة الهلال والأهلي المصري في دوري الأبطال بالجولة السادسة من المجموعة الثانية، عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعاً عاجلاً أمس الثلاثاء وقرّرت فيه، استناداً على ما ذكره تقرير الحكم أنّ المُباراة انتهت 1/1، وبالتالي يتم الحفاظ على نتيجة المباراة وتأكيدها بتأهل الأهلي المصري وخروج الهلال، وسيخوض الهلال أربع (4) مباريات بمُسابقات (كاف) للأندية خلف أبواب مُغلقة أي بدون جمهور.

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وبحسب صحيفة الصيحة أوقع (الكاف) غرامة مالية قدرها (100) ألف دولار على الهلال، منها (5) آلاف دولار أمريكي مع وقف التنفيذ بشرط عدم إدانته بارتكاب جريمة مُماثلة في غضون عامٍ واحدٍ، كما أوقف القرار مدير العلاقات العامه العقيد حسن محمد صالح خمس مباريات من مسابقات الاتحاد الأفريقي، وغرامة قدرها (10. آلاف دولار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)