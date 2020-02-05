أمن الجيش السوداني، على نتائج زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والبلاد.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، في بيان ان البرهان عقد اليوم (الاربعاء) اجتماعا مع قادة القوات المسلحة بالقيادة العامة بالخرطوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تؤمن على لقاء البرهان ونتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.