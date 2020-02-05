الهندي يعلن رفض الحركة الاتحادية للتطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” الشريف الصديق الهندي، لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، بأنه يمثل إنقلاباً على الثورة ومالآتها ومسارها.

واكد الهندي لـ(باج نيوز) اليوم “الأربعاء”، رفض الحزب والحركة الاتحادية لقضية التطبيع مع إسرائيل لجهة مخالفتها لكل ثوابت السياسة الخارجية السودانية وموقف السودان المشهود من قضية فلسطين ومجمل الأوضاع الإقليمية بتسيد النظام الصهيوني على المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط.

ووصف التطبيع مع إسرائيل بالكارثة التي ستنعكس على عدم الاستقرار وعلى مجمل الأوضاع الانتقالية ومصيرها.

وقال إنه من الطبيعي أن الأوضاع الانتقالية ليس من حقها مناقشة قضية التطبيع مع إسرائيل، وأضاف بأن ما تم في أوغندا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.

باج نيوز