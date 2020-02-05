الجيش يؤمن على نتائج زيارة البرهان إلى أوغندا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أنه تم عقد اجتماع اليوم “الأربعاء” بالقيادة العامة للقوت المسلحة. وقال في بيان مقتضب اليوم، أن الاجتماع أمن على نتائج زيارة القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا ومخرجاته، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان. باج نيوز

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