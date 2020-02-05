الحزب الشيوعي: ماقام به البرهان “خيانة” ونرفض التطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الحزب الشيوعي السوداني اللقاء الذي تم بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيوغندا (الإثنين) بالخيانة وأعلن رفضه لخطوات التطبيع مع إسرائيل وأوضح أن موقفه عبر عنه خلال مؤتمره الرابع بدعم قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي فضل حسب تصريح صحفي أمس (الثلاثاء) اللقاء بمثابة الخيانة وأوضح أن اللقاء لا يمت بصلة عن العلاقات النضالية التي تربط الشعبين السوداني والفلسطيني، وأضاف: “اللقاء طعنة وخيانة لموقفهم الواضح ضد الإمبريالية الصهيونية”، مطالباً قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية خارج الحرية والتغيير بالتعبير عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وماتم.

وندد محتجون أمام مجلس الوزراء السوداني بالتطبيع مع إسرائيل، رافضين للقاء الذي تم بين البرهان ونتنياهو أمس في أوغندا، ورفضهم لبيع القضية الفلسطينية – حسب هتافاتهم.

جريدة اليوم التالي