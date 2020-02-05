والي نهر النيل: نحتاج إلى التنسيق في قضايا متأثري وحدة تنفيذ السدود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين والي نهر النيل المكلف نحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع وحدة تنفيذ السدود في قضايا متأثري وحدة تنفيذ السدود والذين تم توطينهم فى ولايته مشيدا بالدور المحوري الذي ظلت تقوم به الوحدة في إطار الاهتمام بقضايا المتأثرين من قيام وحدة تنفيذ السدود .

من جانبه قال السر محمد آدم المدير العام لوحدة تنفيذ السدود المكلف بان وحدة تنفيذ السدود تسعى إلى وضع حلول متكاملة للمتاثرين من قيام سد مروي، مشيرا إلى ارسال وفد للتعاون والتنسيق مع حكومة ولاية نهر النيل حول القضايا العالقة بالمتاثرين في كافة الجوانب الفنية والاستشارية فى كل مايتعلق بالمتاثرين، من جانبه قال مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود الاستاذ عبد الرحمن عبدالله محمد طه بان وحدة تنفيذ السدود ظلت حريصة على حقوق المتاثرين فى مناطق اعادة توطينهم بولاية نهر النيل مشيدا بالتعاون والتنسيق مع مكونات حكومة ولاية نهر النيل ذات الصلة بقضايا المتاثرين حتى ينعم المتاثرين بحياة تليق بتضحياتهم من قيام سد مروى.

جريدة اليوم التالي