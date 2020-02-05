الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزي اليوم “الإثنين” قراراً بإيقاف رهونات الأراضي والعقارات التي تتجاوز قيمتها مبلغ “5” مليون جنيه. وأوضح منشور لبنك السودان موجه لكافة البنوك أن القرار إستند على خطاب المجلس السيادي بتاريخ 26 يناير الماضي إنفاذاً لمقرارات لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بناءً على قانون تفكيك نظام الثلاثاين من يونيو 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019. وأوضح القرار أنه حال حدوث أي تظلم يُحوّل المتضرر إلى لجنة القطاع المصرفي والقروض لعمل المُعالجات الممكنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزى يصدر قراراً بايقاف رهونات الاراضى والعقارات التى تتجاوز الـ(5)... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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