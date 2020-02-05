برطم: نحن لسنا عربا اكثر من العرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال البرلماني السابق المحلول ابو القاسم محمد برطم انه ليس هناك مبرر لمعاداة اسرائيل او غيرها من الدول مشيرًا الى ان السودان عليه ان يتعامل كدولة وفقًا لمصالحه الاستراتيجية.

ووصف برطم لقاء البرهان ونتنياهو الذي شهدته عنتبي بيوغندا بانه اولى الخطوات الصحيحة منذ 60″ عاماً في السودان مؤكدًا على ان مصلحة السودان تتطلب علاقات مع الجميع وفقاً للمصالح العامة.

واضاف برطم في حديث لصحيفة السوداني الدولية “نحن لسنا عربا اكثر من العرب كما اننا لسنا مسلمين أكثر من الآخرين”، وزاد ليس لدينا عداوة مع اليهود .

واوضح برطم ان معظم الدول العربية والاسلامية والافريقية لها علاقات مع اسرائيل وتساءل: “فلم نشيل وش القباحة”؟