محاكمة متهمان بقتل شاب بسبب اعلان زواجه من فتاة دون علم اهلها

تنظر محكمة الجنايات بالثورة في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة متهمان وذلك على اثر تعديهم بالضرب من شاب امسك بمايكرفون المسجد واعلن عن نيته الزواج من احدى الفتيات وبعد سماع افراد من اسرة الفتاة لحديث الشاب للمصلين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وبعد مضي عدة ايام تدهورت صحة الشاب ليتوفى الى رحمة مولاه.

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وبحسب صحيفة الدار قامت الشرطة بالقبض على اثنان من اسرة الفتاة ووضعهم متهمين في البلاغ وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة لسماع قضية الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)