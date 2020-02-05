توقيف (6) طلاب وطالبات بتعاطي المخدرات وممارسة الأفعال الفاضحة

حررت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس برئاسة مولانا معاوية محمد عبد الله، ورقة اتهام لـ(6) متهمين من بينهم طالبتان جامعيتان على خلفية ضبطهم داخل شقة بضاحية أركويت، دون رابط شرعي وبحوزتهم نبات شاشمندي المخدر، ووجهت المحكمة للمتهم الأول تهماً تحت نصوص مواد الاشتراك في الاتجار بالمخدرات وممارسة الأفعال الفاضحة، ووجهت أيضاً للمتهم الثاني ذات التهم إلى جانب تعاطي المخدرات وللمتهم الثالث تهمة ممارسة الأعمال الفاضحة، وللمتهمتين الرابعة والخامسة الاشتراك في تعاطي المخدرات وممارسة الأفعال الفاضحة، ووجهت ذات المحكمة تهمة للمتهم السادس معارضة الشرطة والهروب.

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وأشارت المحكمة بحسب صحيفة المجهر، في قرارها توجيه التهمة إلى أن المتهم قام بمقاومة رجال الشرطة وقام بإعداد شقته لتعاطي وترويج المخدرات.

وفي ذات السياق رد ممثلو دفاع المتهمين حول توجيه التهمة بأن موكليهم غير متهمين.

ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام فإن الشرطة تحصلت على معلومة تفيد بنشاط المتهم الأول في ترويج الحشيش، تم نصب كمين بموجبه ضبطت ثلاث أكياس شاشمندي وحبوباً مخدرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)