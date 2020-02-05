(أبو صبة) يروع مواطني جنوب الخرطوم اثناء نومهم

تقوم شرطة محلية الخرطوم بمتابعة احد المتهمين اعتاد على ترويع النائمين بالشوارع حيث ينامون بالشارع والاسواق ويقوم المتهم بالاقتراب من الضحية واسقاط حجر عبارة عن “صبة” على رأس المجني عليه.

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ومع تعدد حوادث المتهم باشر افراد المباحث بحسب صحيفة الدار، في تتبع خطوات المتهم والقت المباحث القبض على عدد من المشتبه بهم وما زالت الجهود الشرطية متواصلة لايقاف عبث المتهم وارهابه للنائمين بالشوارع خاصة جنوب الخرطوم وقد افاد مصدر شرطي، بان الايام القادمة سوف تشهد توقف نشاطه الاجرامي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)